"Горяча!": Настя Каменских показала сексуальную фигуру в купальнике (фото)

По фото видно, что карантин никак не отразился на фигуре певицы и она находится в отличной форме.

Украинская певица Настя Каменских привела фанатов в восторг свежим снимком в купальнике. Фото артистка выложила в Instagram. Читайте также18-летняя супермодель Кайя Гербер снялась полностью обнаженной (фото) Певица сфотографировалась на лесенке, ведущий в бассейн, в ярком стильном бикини. Макияж у нее на лице, разумеется, отсутствовал. При этом по фото видно, что карантин никак не отразился на фигуре певицы и она находится в отличной форме. "Горяча!", "Шикарная", - захвалили Настю подписчики. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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