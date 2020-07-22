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"Горяча!": Настя Каменских показала сексуальную фигуру в купальнике (фото)

10:44, 22 июля 2020
Звезды
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Певица сфотографировалась на лесенке, ведущий в бассейн / Instagram Настя Каменских

Фото артистка выложила в Instagram.

Instagram Настя Каменских

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Певица сфотографировалась на лесенке, ведущий в бассейн, в ярком стильном бикини. Макияж у нее на лице, разумеется, отсутствовал.

При этом по фото видно, что карантин никак не отразился на фигуре певицы и она находится в отличной форме. 

"Горяча!", "Шикарная", - захвалили Настю подписчики. 

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Теги: #певица#Настя Каменских