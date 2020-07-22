"Горяча!": Настя Каменских показала сексуальную фигуру в купальнике (фото)
10:44, 22 июля 2020Звезды
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По фото видно, что карантин никак не отразился на фигуре певицы и она находится в отличной форме.
Певица сфотографировалась на лесенке, ведущий в бассейн / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских привела фанатов в восторг свежим снимком в купальнике.
Фото артистка выложила в Instagram.
Instagram Настя Каменских
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Певица сфотографировалась на лесенке, ведущий в бассейн, в ярком стильном бикини. Макияж у нее на лице, разумеется, отсутствовал.
При этом по фото видно, что карантин никак не отразился на фигуре певицы и она находится в отличной форме.
"Горяча!", "Шикарная", - захвалили Настю подписчики.
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