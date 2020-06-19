Настя Каменских показала Потапа со стрелками и нарощенными ресницами (фото)

Певица показала своего супруга с макияжем.

Украинская поп-дива Настя Каменских опубликовала в Instagram видео, на котором примерила на себя и своего супруга рэпера Потапа маски из социальной сети.

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Так, на лицах звездной пары появился макияж - розовые стрелки на веках и нарощенные ресницы. На щеках у Насти и Потапа сверкают блестки в виде скатившихся из глаз слез. В то же время экран также был усыпан блестками.

"Ууу бэйби, сейчас модно делать такие реснички", - прокомментировал маску Потап.

Как сообщал УНИАН, ранее Настю Каменских раскритиковали в сети за новое видео.

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