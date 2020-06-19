"Одни и те же движения, мимика": Настю Каменских раскритиковали в сети за новое видео

Пользователи посчитали, что мимика и движения у Насти "всегда одинаковые".

Украинская певица Настя Каменских является поклонницей социальной сети TikTok и часто радует своих поклонников танцевальными видео. Однако ее последний ролик вызвал бурю негативных комментариев в сети.

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Певица выложила видео, на котором она в яркой толстовке танцует под ритмичную песню, однако нарвалась на волну критики.

Пользователи посчитали, что мимика и движения у Насти "всегда одинаковые".

"Постоянно одно и тоже, движения, мимика...", "Уже б что-то новое придумала..п*пец каждое видео одно и то же", "Вот я тоже телец, но такой фигнёй не страдаю, может потому что есть дела по важнее и ребенок", "Она всегда одинаковая", - написали артистке в комментариях.

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