Певица показала новые фото.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографии, где позирует в одних трусиках.

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На снимках звезда предстала в красных полупрозрачных трусиках, а грудь она прикрывала руками. Дополнили такой откровенный образ солнцезащитные очки. Фанатам такое фото не понравилось и они отметили, что Настя позорит своего пожилого отца.

"Настя, вы взрослая женщина. У вас пожилой отец. Для чего вы его позорите своей голой попой?", "Настя, твой попец уже весь мир видел! Покажи уже что-то другое, чтобы хоть кого-то удивить", "Хочешь уничтожить нацию - разврати их женщин", - написали поклонники.

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Автор: Диана Могилевич