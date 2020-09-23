Певица показала фото / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографии, где позирует в одних трусиках.
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На снимках звезда предстала в красных полупрозрачных трусиках, а грудь она прикрывала руками. Дополнили такой откровенный образ солнцезащитные очки. Фанатам такое фото не понравилось и они отметили, что Настя позорит своего пожилого отца.
"Настя, вы взрослая женщина. У вас пожилой отец. Для чего вы его позорите своей голой попой?", "Настя, твой попец уже весь мир видел! Покажи уже что-то другое, чтобы хоть кого-то удивить", "Хочешь уничтожить нацию - разврати их женщин", - написали поклонники.
Певица показала фото / instagram.com/kamenskux
Певица показала фото / instagram.com/kamenskux
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