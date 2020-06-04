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"Радуете глаза!": сияющая Настя Каменских очаровала сеть посвежевшим видом (фото)

15:32, 04 июня 2020
Звезды
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Настя Каменских отличается яркой внешностью / Instagram Настя Каменских

Вот и на новом фото, которое певица выложила в Instagram, она покорила поклонников ярким образом.

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Певица нарядилась в повседневную одежду: белую футболку и джинсовку. Но вот ее кожа буквально сияет, что и сделало образ певицы таким ярким. 

"Радуете глаза!", "Красотка!", - восхитились певицей фолловеры. 

Снимок Насти всего за час набрал 35 тысяч лайков. 

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Теги: #Настя Каменских