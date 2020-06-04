"Радуете глаза!": сияющая Настя Каменских очаровала сеть посвежевшим видом (фото)
15:32, 04 июня 2020Звезды
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Певица нарядилась в повседневную одежду: белую футболку и джинсовку.
Настя Каменских отличается яркой внешностью / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских отличается яркой внешностью. Новый снимок певицы привел ее фанатов буквально в восторг.
Вот и на новом фото, которое певица выложила в Instagram, она покорила поклонников ярким образом.
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Певица нарядилась в повседневную одежду: белую футболку и джинсовку. Но вот ее кожа буквально сияет, что и сделало образ певицы таким ярким.
"Радуете глаза!", "Красотка!", - восхитились певицей фолловеры.
Снимок Насти всего за час набрал 35 тысяч лайков.
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