Настя Каменских выпустила новый клип "Воспоминания" и сняла в нем Потапа (видео)
Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников новым клипом на песню "Воспоминания".
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Это романтическая история воспоминаний певицы, которая создана из архивных фото и видео. На создание такой видеоработы певицу вдохновили приятные воспоминания, которые нахлынули при просмотре старых фото и видео в телефоне. Клип Каменских сняла сама во дворе собственного дома.
"В один уютный вечер я пересматривала фото в телефоне. Счастливые улыбки, солнечные дни и романтика меня так вдохновили, что я захотела создать из всего этого небольшой фильм воспоминаний. Чтобы прожить те ощущения еще раз", - отметила NK.
В клипе собраны кадры из романтических путешествий певицы с супругом. По словам NK, хранить такие моменты не только в памяти, но и на фото, видео или в каких-то сувенирах для нее очень важно.