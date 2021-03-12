Двухэтажный дом звездной пары выполнен в итальянском стиле.

Журналисты засняли элитный двухэтажный особняк украинской певицы Насти Каменских и ее мужа, рэпера и продюсера Потапа.

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Особняк находится в поселке Романков, недалеко от Конча-Заспы под Киевом. Он выполнен из камня в итальянском стиле, стоит на участке в 13 соток. В доме есть большая мансарда, окруженная стеклянными «стенами».

На видео видно, что во дворе есть бассейн, зона для отдыха с садовой мебелью и подсобное помещение.

От лишних глаз и посетителей особняк охраняют заборы, камеры видеонаблюдения и патрули.

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Автор: Катерина Шварц