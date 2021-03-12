Журналисты засняли элитный двухэтажный особняк украинской певицы Насти Каменских и ее мужа, рэпера и продюсера Потапа.
Читайте такжеСМИ показали особняк Тины Кароль с высоты птичьего полетаДом звездной пары показали в программе «Викриття» на телеканале Кyiv Live.
Особняк находится в поселке Романков, недалеко от Конча-Заспы под Киевом. Он выполнен из камня в итальянском стиле, стоит на участке в 13 соток. В доме есть большая мансарда, окруженная стеклянными «стенами».
На видео видно, что во дворе есть бассейн, зона для отдыха с садовой мебелью и подсобное помещение.
От лишних глаз и посетителей особняк охраняют заборы, камеры видеонаблюдения и патрули.
Вас также могут заинтересовать новости
- Полуголая модель с сочными ягодицами искупалась в солнечных лучах
- "Голос" - это возможность, чтобы тебя услышали. А полюбят тебя люди, или нет - уж как будет
- На шоу "Холостяк-11" пришла порноактриса: девушка рассказала, на какую операцию пошла ради профессии
- Мама Илона Маска охарактеризовала украинок
- Мэттью Макконахи подумывает над выдвижением в губернаторы
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram