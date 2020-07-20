Фанаты высмеяли новое фото Насти Каменских с Потапом
16:10, 20 июля 2020Звезды
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Певица провела выходные с мужем в загородном доме.
Настя показала фото / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографии, где позирует на травке.
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Пара сфотографировалась на заднем дворе своего загородного дома. Вместе со счастливыми супругами также позировала их собака - мальтийская болонка Мими.
"Счастливы вместе", - подписала фото Настя.
Фанаты оценили фото звездной пары. При этом нашлись и те, кто решил подшутить над Потапом.
"Похож на лысого из Brazzers", "Джон Макклейн и Настя", "Любимые", - написали фанаты.
Настя показала фото / instagram.com/kamenskux
Как сообщал УНИАН, Настя Каменских в кожаных шортах показала стройную фигуру.
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