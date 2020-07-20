Фанаты высмеяли новое фото Насти Каменских с Потапом

Певица провела выходные с мужем в загородном доме.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографии, где позирует на травке.

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Пара сфотографировалась на заднем дворе своего загородного дома. Вместе со счастливыми супругами также позировала их собака - мальтийская болонка Мими.

"Счастливы вместе", - подписала фото Настя.

Фанаты оценили фото звездной пары. При этом нашлись и те, кто решил подшутить над Потапом.

"Похож на лысого из Brazzers", "Джон Макклейн и Настя", "Любимые", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских в кожаных шортах показала стройную фигуру.

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