Ведущая "Орла и Решки" Настя Ивлеева заразилась COVID-19

Девушка и ее супруг заразились коронавирусом.

Ведущая программы "Орел и Решка" Настя Ивлеева рассказала, что заразилась коронавирусом. Также инфицировался и ее супруг.

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"Врачи сказали: "Вы болеете короной!" Все! Значит, я болею! Или мне стоило крикнуть в лицо медику "короны не существует, это все Путин" и убежать. Так что оставьте эти разбирательства для форумов и специальных сайтов, где люди выговариваются. Тут не надо. Есть болячка, будем лечить", - написала Ивлеева.

Сейчас самочувствие ведущей нормальное. При этом нужно выдержать изоляцию и пройти курс лечения.

"В целом, по самочувствию все терпимо, так как определили сразу вирус и не затягивали! Главное чтоб у родителей не было никаких осложнений. В целом, самочувствие в норме. Просто вялые и слабые вареники", - добавила ведущая.

Как сообщал УНИАН, звезда шоу "Орел и Решка" вышла замуж за российского певца.

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