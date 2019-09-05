Звезда шоу "Орел и Решка" вышла замуж за российского певца
16:10, 05 сентября 2019Звезды
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Слухи о тайной свадьбе пары ходили на протяжении последнего месяца.
Настя Ивлеева и Элджей поженились / фото instagram.com/nastyaivleeva
Блогер и ведущая шоу "Орел и Решка" Настя Ивлеева вышла замуж за российского хип-хоп исполнителя Элджея.
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Слухи о тайной свадьбе пары ходили на протяжении последнего месяца. Еще в августе подписчики заметили на пальце блогерши обручальное кольцо. Сегодня Ивлеева подтвердила слухи, опубликовав в своем Instagram фото возлюбленного с подписью "муж".
28-летняя звезда Instagram взяла фамилию своего 25-летнего супруга, теперь она Анастасия Узенюк. Пара подала заявление в ЗАГС ещё 4 июля, сообщает "Super".
instagram.com/nastyaivleeva
Сейчас Алексей и Анастасия проводят медовый месяц на Сицилии, путешествуя по побережью Средиземного моря на небольшой арендованной яхте.
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