Звезда шоу "Орел и Решка" вышла замуж за российского певца

Слухи о тайной свадьбе пары ходили на протяжении последнего месяца.

Блогер и ведущая шоу "Орел и Решка" Настя Ивлеева вышла замуж за российского хип-хоп исполнителя Элджея.

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Слухи о тайной свадьбе пары ходили на протяжении последнего месяца. Еще в августе подписчики заметили на пальце блогерши обручальное кольцо. Сегодня Ивлеева подтвердила слухи, опубликовав в своем Instagram фото возлюбленного с подписью "муж".

28-летняя звезда Instagram взяла фамилию своего 25-летнего супруга, теперь она Анастасия Узенюк. Пара подала заявление в ЗАГС ещё 4 июля, сообщает "Super".

Сейчас Алексей и Анастасия проводят медовый месяц на Сицилии, путешествуя по побережью Средиземного моря на небольшой арендованной яхте.