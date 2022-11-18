На фотографиях актрисы в социальной сети сложно найти сходство с ее героиней.

Актриса Ирина Поплавская поразила украинских зрителей своим перевоплощением для сериала "Моя любимая Страшко". О чем этот сериал, почему именно Иру утвердили на эту роль и насколько сильно она отличается от своего персонажа - читайте в материале.

Что известно о сериале "Моя любимая Страшко"

Сериал вышел в 2021 году. Всего он насчитывает 48 серий. Согласно сюжету, главная героиня с не очень привлекательной внешностью и старомодным стилем одежды устраивается работать ассистенткой в крупную компанию. В сериале с юмористической подачей демонстрируется ее трансформация и раскрываются актуальные проблемы общества.

"В сериале "Моя любимая Страшко" речь о важных вещах - это моббинг, сексизм, объективация женского тела и невозможность подстроиться под ожидания других людей. Мы увидим современных горожан, которых воспитали соцсети, тренды и деньги. И героиня попытается изменить правила игры, как только получит такую возможность", - сообщили создатели проекта.

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Что известно об Ирине Поплавской

Девушка родилась в 1997 году в Киеве. В возрасте 20 лет переехала в Одессу, а уже в 2021 году прославилась своей первой главной ролью в украинской комедии "Моя любимая Страшко". Героиня Ирины Поплавской - Настя Глушко. Согласно задумке, на протяжении всего сериала зрители могли видеть Ирину только в ее образе - никаких реальных фотографий в социальных сетях невозможно было найти. Главная героиня на протяжении всего сериала доказывала, что красота - это не только о выразительных внешних данных, но и о внутреннем мире человека.

Создатели проекта "Моя любимая Страшко" рассказывали, что девушку на эту роль искали довольно долго. Продюсер Елена Еремеева как-то сказала, что Поплавскую утвердили именно потому, что "в ней есть что-то нежное и магическое, она родная и близкая, но с несокрушимым характером и верой в добро".

Судя по комментариям зрителей, им роль Ирины очень понравилась. Не смутило даже то, что это ее первая работа в кино.

Как Ирина Поплавская выглядела в сериале "Моя любимая Страшко"

Как Ирина Поплавская из сериала "Моя любимая Страшко" выглядит в реальной жизни

Напомним, как в реальной жизни одевается Хюррем-султан из "Великолепного века".

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