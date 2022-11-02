Немецко-турецкая актриса покорила публику всего мира своей игрой в турецком сериале. Именно роль Хюррем принесла ей огромную славу.

Мерьем Узерли, которая сыграла главную роль в турецком сериале "Великолепный век", хорошо запомнилась зрителям. Больше всего в глаза бросались ее рыжие волосы, четкие черты лица и пышные костюмы, которые подчеркивали естественную красоту Мерьем.

Известно, что для сериала "Великолепный век" изготовили 1950 костюмов. Платья для героинь шили из люксовой ткани Valentino, Christian Dior, Dolce&Gabbana, стоимостью от трех тысяч евро за метр. Поэтому все наряды Хюррем и других главных героинь выглядели шикарно и дорого.

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Если проанализировать блог Узерли, то можно сделать вывод - в повседневной жизни она любит выделяться дорогими нарядами и роскошными украшениями, но старается делать это без излишеств.

Как одевается Мерьем Узерли: фото

Напомним, в сети показали, как в реальной жизни одевается Нигяр из "Великолепного века".

Также УНИАН писал о самых красивых платьях Хюррем из "Великолепного века".

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