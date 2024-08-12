Мужчина подчеркнул, что никому из страны-агрессора нельзя верить.

Украинский блогер и телеведущий Алексей Дурнев резко высказался о "хороших русских".

Сначала мужчина раскритиковал российского певца Ивана Алексеева (более известный как Noize MC), который в начале войны поддерживал украинцев и осуждал кровавую политику Кремля. Однако сейчас он изменил свою позицию и активно сочувствует жителям Курской области, призывая поклонников поддерживать их.

"Ну что вы, наслушались своего х**с*са?" - написал эмоционально Дурнев в своем Instagram.

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Также Алексей отметил, что нельзя никогда верить россиянам и думать, что есть среди них "хорошие". Но некоторые подписчики не разделили его мнение и начали писать, что "россияне могут быть заложниками ситуации". На что Дурнев ответил так:

"Когда вы пишете мне или думаете о том, что какой-то артист на своем концерте поднял флаг украинский и теперь он "хороший русский". А после этого он собирает на всех этих людей деньги, на людей, которые хотят нас с вами уничтожить... Ваши любимые "хорошие русские"- артисты собирают этим людям деньги... Подумайте немножко".

Напомним, ранее украинская певица Екатерина Бужинская прошлась по беглянке Ани Лорак.

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