Екатерина Бужинская осудила предательницу.

Украинская певица Екатерина Бужинская резко высказалась о запроданке Ани Лорак, которая живет в РФ и поддерживает путинский режим. Исполнительница заявила, что коллега предала родину ради собственной выгоды.

Бужинская призналась, что много лет назад их кое-что объединяло с Лорак, которая недавно сделала циничное заявление о "мире в мире". По словам артистки, вместе с предательницей они занимались вокалом у преподавательницы из Черновцов Марии Когос. Однако сейчас Екатерина осуждает поступки беглянки и не хочет иметь ничего общего с ней.

"Конечно, я Лорак осуждаю, ведь она продалась за деньги. Надо иметь совесть и достоинство и не забывать Родину и свой народ", - отметила певица в интервью для издания "Телеграф".

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Исполнительница поделилась, что в Черновцах на Театральной площади есть "аллея Славы". На этой "аллее" размещены портреты украинских звезд, в частности, Софии Ротару, Иво Бобула, Бужинской, а до недавнего времени там было фото и предательницы Лорак. Однако горожане лишили предательницу такой чести.

"Так вот "звезду" Ани Лорак люди разбили вдребезги, потому что они очень возмущены", - отметила Бужинская.

Екатерина говорит, что не понимает позицию коллеги относительно войны. Пока родные и друзья Лорак погибают от российских обстрелов в Украине, беглянка наслаждается жизнью и зарабатывает кровавые рубли в Москве.

"Мне не понятна позиция, когда говорят, что искусство вне политики. Во время, когда убивают детей и украинцы страдают, не может публичная личность молча стоять в стороне и не высказывать свое мнение по поводу происходящего", - подытожила артистка.

Напомним, ранее Ани Лорак намекнула на свадьбу с бойфрендом-иностранцем.

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