Воры обокрали машину знаменитости.

Известная блогерша и ведущая Алина Шаманская в Америкепострадала от преступных действий воров. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram.

Алина уточнила, что ее машину было легко "обчистить". У знаменитости украли модные очки и подарочные карты на 200 долларов. Шаманская говорит, что злоумышленники попали в авто через поломанное окно.

Для женщины такие неприятные истории - не диковинка, она не впервые столкнулась с ворами. Блогершу грабили трижды. В прошлый раз у звезды похитили велосипеды, которые она оставила на балконе.

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"Почему я сказала обокрали в третий раз? У нас есть балкончик, здесь украли у меня велосипед, я его покупала за 135 долларов. Еще один велосипед тоже украли, который подарили Артурчику. Это просто ужас", - уточнила Алина.

Что известно об Алине Шаманской

Алина является украинской телеведущей и блогером. Звезда развелась со своим мужем - комиком Русланом Ханумаком. Почему распалась семья, звезда не уточняет.

Шаманская имеет сына, с ним она проживает в США. Возвращаться на родину знаменитость не спешит. Говоря о жизни за границей, Алина подчеркивает, что приходится экономить.

Напомним, что недавно Алина Шаманская откровенно рассказывала о пластических операциях. Также звезда делилась информацией о своих доходах.

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