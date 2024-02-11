Телеведущая покорила фолловеров новым образом.

Телеведущая Лилия Ребрик - очень нежная и чувственная женщина, которая всегда сохраняет позитивный настрой и делится им со своими поклонниками.

Однако в этот раз она решила удивить всех. Женщина снялась в новой фотосессии, в которой предстала в абсолютно другом амплуа. Ей захотелось немного побыть роковой женщиной.

Поэтому она для съемки выбрала красный свободный костюм из шелка. Волосы Ребрик собрала в высокий пучок, а несколько локонов у виска выпустила для большей сексуальности. На лицо она нанесла яркий макияж с акцентом на красные губы.

Видео дня

"Добавляю красного, чтобы хоть чуть-чуть раскрасить эту бесцветную жизнь! Год зеленого дракона, который еще очень любит красное! Так что и я - в тренде: привлекаю удачу, которая сейчас так нужна нам всем! Кстати, раз в 12 лет мы рожаем себе девочек-дракончиков. Так что ловите образ матери-дракона в красном", - подписала снимки беременная Ребрик.

Как отреагировали фолловеры

"Я так обожаю эту серию фотографий"

"Невероятная"

"Беременные женщины всегда особенно красивые"

"Богиня"

"Какая вы классная"

Напомним, недавно Лилия Ребрик сообщила о третьей беременности. Они с супругом Андреем Диким воспитывают двоих дочерей - Диану и Полину. Вскоре у них родится третья девочка.

Вас также могут заинтересовать новости: