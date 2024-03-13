Она отметила, что сейчас в их головах пропагандистские нарративы.

Украинская телеведущая новостей Оксана Гутцайт рассказала о родственниках, которые живут в стране-агрессоре и поддерживают политику Кремля.

Она отметила, что после 24 февраля 2022 года они звонили ее родителям и даже говорили, что понимают кто виноват на самом деле. Однако сейчас у Оксаны нет никакого желания поддерживать с ними связь, ведь мысли родственников изменились.

"В начале полномасштабного вторжения они звонили и говорили: "Мы все понимаем, но что мы можем сделать? Мы маленькие люди" и так далее. И, если в начале вторжения ты как-то их понимал и воспринял, то сейчас, я скажу честно, я прекратила с ними созваниваться. И все это из-за того, что они молчат. Нас убивают, а они молчат", - рассказала ведущая в интервью журналистке Алине Доротюк.

Она добавила, что это родня по папиной линии - его брат и жена.

"Жена брата моего папы позвонила моим родителям и сказала: "Что вы делаете?". То есть там просто телевизор в голове! Это же НАТО, мы на них нападаем... Мы закончили общение", - подчеркнула ведущая.

Оксана мечтает о победе Украины и отмечает, что только так мы сможем сохранить наше государство.

Напомним, ранее актриса Виталина Библив шокировала историей о родственниках, которые поддерживают Россию.

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