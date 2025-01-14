Певица призналась, что она боялась оставаться наедине и объяснила почему.

Известная украинская певица, экс-участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева откровенно рассказала о своем страхе. Звезда призналась, что боится одиночества и не может оставаться наедине и объяснила, в чем причина.

В комментарии для программы "ЖВЛ Представляет" знаменитость поделилась, что большинство своего времени она проводит с командой, на концертах, в турах и дома с родными. Артистка практически никогда не бывает одна. Следовательно, у нее возник страх одиночества.

"Я понимаю, что для кого-то это может прозвучать странно. Ну как это ты не можешь быть один на один с собой? Но это правда. Я поняла, что мне некомфортно с самой собой. Я всегда работала: постоянные концерты, переезд за переездом, а потом ковид и война. Перенастройка, и ты забиваешь все это телефоном и гаджетами, не давая себе ни секунды", - рассказала исполнительница.

Надя отметила, что справиться с этим страхом ей помогает как раз время, проведенное наедине со своими мыслями. А когда она совмещает его с массажем, то это еще лучше помогает ей проработать проблему:

Сколько мне идей классных пришло в этот момент! Мне приходили идеи о дуэтах, каких-то семейных вещах, например, что бы я хотела запланировать с мужем. Поэтому мой совет - постарайтесь проводить время наедине с собой.

Дорофеева добавила, что вместе с мужем - ресторатором и музыкантом Мишей Кацуриным - планирует поехать на отдых, где устроит "цифровой детокс" и провести несколько дней без гаджетов, чтобы улучшить эмоциональное состояние.

"Мы проговорили с мужем, что проведем эксперимент и отложим телефоны хотя бы на два дня. Я понимаю, что кому-то это может показаться комичным, но с нашей работой мы проводим в телефоне все время", - поделилась звезда.

Напомним, ранее Надя Дорофеева поделилась нежными фото с мужем. Звезда поддержала своего возлюбленного на важном событии - открытии его нового ресторана в Киеве, где пара вместе отпраздновала успех его бизнеса.

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