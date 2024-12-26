Это очень милые фотографии.

Певица Надя Дорофеева поразила поклонников нежными фото с мужем, ресторатором Мишей Кацуриным, которые она опубликовала в Instagram. Звезда поддержала своего возлюбленного на важном событии - открытии его нового ресторана в Киеве, где пара вместе отпраздновала успех его бизнеса.

На фото Миша Кацурин нежно обнимает свою жену, а Дорофеева с улыбкой на лице признается, как гордится его достижениями. Она также поделилась своими впечатлениями от работы мужа, подчеркнув, что он с невероятной преданностью подходит к каждой детали своего бизнеса.

"Меня поражает, как Миша дожимает каждую деталь и совершенствует каждый нюанс. Он настоящий профессионал, который по-настоящему живет своими проектами. Я очень горжусь им и радуюсь тому, что он делает Киев еще прекраснее", - написала певица в своем посте.

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Вечер, который они провели вместе, стал отличной возможностью для пары насладиться друг другом и поделиться своей радостью с поклонниками. Дорофеева неоднократно подчеркивала важность поддержки своего мужа в его начинаниях и радость от того, что вместе они могут достигать новых высот.

Напомним, Надя Дорофеева показала, как с Кацуриным и его детьми украшала елку.

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