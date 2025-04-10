Певица призналась, что всю свою жизнь не любила сюрпризы, но в отношениях с ресторатором ей нравятся неожиданности.

Известная украинская певица Надя Дорофеева, которая ранее неожиданно закрыла страницу в Instagram, рассказала о необычном сюрпризе от своего мужа - музыканта и ресторатора Миши Кацурина. Звезда поделилась, что на ее прошлый день рождения ее избранник изрядно подготовился и устроил для нее настоящее кулинарное шоу.

В интервью для журнала ELLE исполнительница отметила, что всю свою жизнь негативно относилась к сюрпризам. Однако в отношениях с мужем все изменилось. В частности, на свое 34-летие в 2024-м она получила сюрприз, которого даже не могла ожидать. Оказалось, что организацией празднования полностью занимался Кацурин.

"Во-первых, я не люблю сюрпризов... Но с Мишей я уже начала их любить. На мой прошлый день рождения он сделал мне просто невероятный сюрприз! Я получила приглашение на свой день рождения, в котором было написано, что я должна быть одета элегантно. Я не знала, что это будет, куда я еду, кого он пригласил", - вспомнила артистка.

Видео дня

В честь 34-летия певицы, которое она отметила 21 апреля 2024 года, ресторатор организовал в театре светский ужин, шеф-поваром которого был Владимир Ярославский, ведущий шоу "МастерШеф".

Дорофеева надела роскошное платье и отправилась на празднование. Пара поехала в театр, который ресторатор снял на один вечер ради любимой и их друзей. Там он организовал светский ужин, шеф-поваром которого был судья проекта шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский.

"Все были в дрескоде, был шикарный театральный стол с бутербродами, шефом которого выступил невероятный Вова Ярославский. Для нас показывали частное представление, а после играла арфистка", - добавила знаменитость.

А вот сам Кацурин признался, что любимая регулярно делает для него сюрпризы. В частности, она дарит ему необычные подарки и осуществляет желания избранника. Однажды это был портрет музыканта, написанный украинской художницей, а также винтажное пианино.

"На открытие нового "Китайского Привета" Наденька подарила мне мой шикарный портрет, написанный совершенно удивительной украинской художницей Машей Ревой. Я Машу обожаю и всегда мечтал иметь ее работу у себя дома. А там еще и я. Перед этим Надя подарила мне пианино. Винтажное, отреставрированное, которое инсталлировали, пока меня не было дома. Это был акт самопожертвования. Потому что Надя знала, что играть на нем я буду постоянно, не давая жизни всем, кто меня окружает", - поделился Миша.

Отметим, что пара закрутила роман в 2022 году. Тогда исполнительница объявила о разводе с певцом Владимиром Дантесом. Много лет подряд Дорофеева с Дантесом дружили с семьей Кацурина. Однако пары почти одновременно расстались. В 2023 году стало известно, что артистка во второй раз вышла замуж за ресторатора. Тем временем ее бывший закрутил роман с бывшей Миши - дизайнером и бизнесвумен Дашей Кацуриной.

Напомним, ранее Надя Дорофеева рассказала о пополнении в семье. Знаменитость показала, кто стал новым членом их семьи.

Вас также могут заинтересовать новости: