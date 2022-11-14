Артистка всегда выглядит восхитительно.

Украинская певица Надя Дорофеева показалась поклонникам в достаточно соблазнительном виде. Звезда предстала в ультракоротком топе, показав свой стальной пресс.

Также она надела шелковый костюм с ярким принтом - свободные штаны и рубашка. Однако рассмотреть фигуру Додо все же можно. Заметно, что артистка много времени уделяет своему внешнему виду, ведь она всегда стройная и привлекательная.

Кроме того, Дорофеева анонсировала выход новой песни, которую поклонники уже с нетерпением ждут. В инста-сториз у певицы спросили, планирует ли она выпускать клип на песню "Охололо". На что звезда лаконично ответила: "Нет, не будет. Но уже скоро буду снимать клип на новую песню".

Видео дня

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала сладкие поцелуи с бойфрендом Михаилом Кацуриным. Хейтеры атаковали ее за такое фото, но Додо не промолчала. Она вступила в перепалку с ними, остро ответит на все комментарии.

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