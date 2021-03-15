Дорофеева показала дерзкий образ / instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она позирует в черном total-look - мини-платье, укороченном жакете, ботильонах и шляпке. При этом Надя нанесла на лицо яркий макияж с акцентом на красные губы.
Кроме того, в таком образе Дорофеева выглядит достаточно сексуально. У нее стройная фигура, длинные ножки и красивый пресс.
"Сильная и стильная", "Ты красивая", "Лучшая", "Вау", - написали поклонники в комментариях.
Дорофеева показала дерзкий образ / instagram.com/nadyadorofeeva
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