Надя Дорофеева станцевала тверк прямо перед камерой
16:00, 27 июля 2020Звезды
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Певица потрясла попой под свой трек.
Надя Дорофеева / фото УНІАН
Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в ТикТок видео, где танцует с двумя девушками под свой трек Last Dance.
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Надя предстала в сером спортивном костюме - штанах свободного кроя и топе. А дополнили образ массивные яркие кроссовки. На кадрах звезда изначально трясет попой, а затем поворачивается к камере лицом и вместе с девушками танцует под песню, которую она исполняет с Позитивом.
"Надюша, ты прикольная малая", "3 вида last dance", "Надя, ты самая лучшая", - написали поклонники.
@nadyadorofeeva
Давай ещё немножко 😉 @elizabethvasilenko @olyashelby♬ Last Dance - Время и Стекло
Как сообщал УНИАН, Надя Дорофеева взобралась на единорога и показала идеальную фигуру в купальнике.
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