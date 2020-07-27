Надя Дорофеева станцевала тверк прямо перед камерой

Певица потрясла попой под свой трек.

Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в ТикТок видео, где танцует с двумя девушками под свой трек Last Dance.

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Надя предстала в сером спортивном костюме - штанах свободного кроя и топе. А дополнили образ массивные яркие кроссовки. На кадрах звезда изначально трясет попой, а затем поворачивается к камере лицом и вместе с девушками танцует под песню, которую она исполняет с Позитивом.

"Надюша, ты прикольная малая", "3 вида last dance", "Надя, ты самая лучшая", - написали поклонники.

Как сообщал УНИАН, Надя Дорофеева взобралась на единорога и показала идеальную фигуру в купальнике.

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