Надя Дорофеева взобралась на единорога и показала идеальную фигуру в купальнике (фото)

Певица поплавала на огромном надувном единороге, а также показала свой аппетитный завтрак.

Украинская певица и участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала поклонников яркими летними фото у бассейна.

Снимки артистка разместила в Instagram.

На фото она позирует в ярком раздельном купальнике у бассейна. Ее волосы собраны в хвост, а на лице очки. Певица поплавала на огромном надувном единороге, а также показала свой аппетитный завтрак.

"Бэлла итальянка за секунду до падения в бассейн", - подписала она фотографии.

"Единорожек топ", "Секси", "Вот бы мне так карантин проводить", - похвалили снимки поклонники.

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