Надя Дорофеева взобралась на единорога и показала идеальную фигуру в купальнике (фото)
11:18, 16 июля 2020Звезды
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Певица поплавала на огромном надувном единороге, а также показала свой аппетитный завтрак.
Певица поплавала на огромном надувном единороге / Instagram Надя Дорофеева
Украинская певица и участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала поклонников яркими летними фото у бассейна.
Снимки артистка разместила в Instagram.
Instagram Надя Дорофеева
Instagram Надя Дорофеева
На фото она позирует в ярком раздельном купальнике у бассейна. Ее волосы собраны в хвост, а на лице очки. Певица поплавала на огромном надувном единороге, а также показала свой аппетитный завтрак.
Instagram Надя Дорофеева
"Бэлла итальянка за секунду до падения в бассейн", - подписала она фотографии.
"Единорожек топ", "Секси", "Вот бы мне так карантин проводить", - похвалили снимки поклонники.
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