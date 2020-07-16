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Надя Дорофеева взобралась на единорога и показала идеальную фигуру в купальнике (фото)

11:18, 16 июля 2020
Звезды
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Певица поплавала на огромном надувном единороге / Instagram Надя Дорофеева

Снимки артистка разместила в Instagram.

Instagram Надя Дорофеева
Instagram Надя Дорофеева

На фото она позирует в ярком раздельном купальнике у бассейна. Ее волосы собраны в хвост, а на лице очки. Певица поплавала на огромном надувном единороге, а также показала свой аппетитный завтрак. 

Instagram Надя Дорофеева

"Бэлла итальянка за секунду до падения в бассейн", - подписала она фотографии.

"Единорожек топ", "Секси", "Вот бы мне так карантин проводить", - похвалили снимки поклонники. 

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Теги: #время и стекло#Надя Дорофеева