Дорофеева показала дерзкий образ / instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она предстала в лаковых мини-шортах, топе и курточке, которая была расстегнута. Дополнила она такой образ босоножками на высокой платформе. В таком образе она засветила стройные ножки и пресс. Также Надя надела прозрачные очки, которые завершили ее дерзкий "лук".
"Шикарная", "Просто лучшая", "Классная", "Красотка", - написали фанаты.
Дорофеева показала дерзкий образ / instagram.com/nadyadorofeeva
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