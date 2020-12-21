Певица предстала в лаковом наряде.

Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она предстала в лаковых мини-шортах, топе и курточке, которая была расстегнута. Дополнила она такой образ босоножками на высокой платформе. В таком образе она засветила стройные ножки и пресс. Также Надя надела прозрачные очки, которые завершили ее дерзкий "лук".

"Шикарная", "Просто лучшая", "Классная", "Красотка", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич