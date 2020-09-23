Украинские исполнители Надя Дорофеева и Вова Дантес пока не готовы к детям.
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Об этом рассказал Дантес в интервью YouTube-каналу 2POpodcast.
По его словам, они с Надей не хотят идти на поводу у окружающих, которые говорят, что им пора заводить детей. Он отметил, что они еще сами дети и пока у них нет времени для того, чтобы рожать малышей.
"Мы два артиста, которые заняты собой. Мы сами внутри дети. Мы не знаем, чего хотим – мы все время думаем о себе. На данный момент мы в хорошем смысле эгоисты. Я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив и не думал о том, где его мама с папой. К ребенку нужно быть готовым", – заявил артист.
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