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"Нарушает правила": Надя Дорофеева без маски и в секси-образе зашла в метро

12:26, 23 июля 2020
Звезды
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Надя Дорофеева / фото УНИАН

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Звезда зашла в метро в розовом "луке". На ней были надеты штаны-клеш, топик, а на плечо певица набросила удлиненный жакет. А дополнили образ белые босоножки. 

Девушка грациозно прошла сквозь турникет и направилась к эскалатору. В этот момент она показала язык. 

"Надя, тебе там люди не завидовали в метро? Ты же без маски", "Теперь я видел все", "Я так понимаю, она по удостоверению прошла?", - написали фанаты.

@nadyadorofeeva

Hi everybody 💕 ##надядорофеева

♬ How You Like That - BLACKPINK

Как сообщал УНИАН, Надя Дорофеева взобралась на единорога и показала идеальную фигуру в купальнике.

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