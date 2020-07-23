"Нарушает правила": Надя Дорофеева без маски и в секси-образе зашла в метро

Певица очаровала фанатов розовым "луком".

Украинская певица Надя Дорофеева нарушила карантин. Девушка зашла в метро без маски.

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Звезда зашла в метро в розовом "луке". На ней были надеты штаны-клеш, топик, а на плечо певица набросила удлиненный жакет. А дополнили образ белые босоножки.

Девушка грациозно прошла сквозь турникет и направилась к эскалатору. В этот момент она показала язык.

"Надя, тебе там люди не завидовали в метро? Ты же без маски", "Теперь я видел все", "Я так понимаю, она по удостоверению прошла?", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Надя Дорофеева взобралась на единорога и показала идеальную фигуру в купальнике.

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