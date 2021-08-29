Певица надела крошечный купальник, который едва скрыл ее грудь.

Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram пикантный снимок, который вызвал восторг у ее поклонников.

В кадре Надя предстала в розовом крошечном бикини, который едва прикрывал ее грудь, и в джинсовых шортиках. Пикантной деталью стало то, что Дорофеева взяла в рот чупа-чупс и томно смотрела в камеру.

"Конфета", - лаконично подписала снимок артистка.

На такой кадр отреагировал ее супруг, певец Владимир Дантес. Он кратко написал в комментариях: "Ай, какая горячая".

"Сколько можно дразнить нас этим купальником?", "Вот это конфетка", "Вызывайте пожарных", "Какая красивая", - пишут фаны.

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Автор: Диана Могилевич