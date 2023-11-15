Женщина пытается принять мужчину со всеми недостатками.

Дважды разведенная 54-летняя Надежда Матвеева имеет мужа, который на двадцать лет моложе ее. Такая разница в возрасте вызывала сомнения у женщины, но впоследствии она решилась на отношения и закрыла глаза на скепсис и неприятие мамы и сына. Сейчас пара вместе уже два года.

На своей странице в Instagram Матвеева поделилась тайнами гармонии в семье.

Главный секрет Надежды - никогда не стоит пытаться переделать мужчину. Женщина не скрывает, что порой очень трудно сдерживать себя, но это ей удается.

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По словам Матвеевой, возлюбленный просит ее принимать его таким, как он есть.

"Я напоминаю себе: верь в него, как в себя. Поддерживай, вдохновляй, но не пытайся "спасать" в сложные для него моменты, воздерживайся от советов, если не просит", - говорит знаменитость.

Женщина убеждена, что любой выбор мужчины надо уважать и не быть навязчивой.

"Любовь, как по мне, это путешествие, приключение и ответственность. Бывает непонятно, сложно, но всегда интересно, потому что в этом путешествии вместе познаем себя и мир. И так случается во все времена, и в наше мятежное время, когда пары пытаются сохранить любовь вопреки тяжелым испытаниям", - добавила она.

Интересно, что личность любимого Матвеева держит в тайне, а также не делится общими фотографиями в социальных сетях.

Что известно о Надежде Матвеевой

В 2012 году Надежда Матвеева стала ведущей тележурнала "Все будет хорошо". Этот проект принес женщине всенародную известность. Матвеева ежедневно давала зрительницам разнообразные полезные советы. В 2018 году проект закрыли.

Также Надежда Матвеева была ведущей кулинарной передачи "Все будет вкусно". Ее часто приглашают в роли эксперта и на другие проекты, например, "Битва эскстрасенсов", "Ультиматум".

После закрытия тележурнала "Все будет хорошо" Надежда Матвеева вела собственное онлайн-шоу "Утро с Надеждой".

Ранее УНИАН писал, что телеведущая Матвеева очень сильно травмировала лицо.

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