Его документов не было в военкомате, однако он все равно пошел защищать Украину.

На войне погиб известный художник и декоратор Владимир Черный. Он работал над созданием украинского фильма "Памфир", а потом пошел на фронт добровольцем.

"Мое сердце вырвали... Я кричала, не верила, не отдавала его, боролась с реальностью. Но это ничего не изменило. Ты погиб, любимый, героем, в бою с русскими. В 5 часов утра, 9-того мая", - написала в Facebook его избранница Елена Белецкая.

Она рассказала, что не может поверить в гибель любимого. Женщина до сих пор пишет ему сообщение. По словам Билецкой, художник не хотел оставаться в стороне, когда началась полномасштабная война.

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"Ты пошел добровольцем.. Хотя твоих документов не было в военкомате, они их потеряли.. Ты мог бы не идти, но ты не мог, не мог стоять в стороне, когда на твой дом напали. Не мог закрывать глаза, когда убивают и уничтожают... И да, ты стал супервоином. Ходил сам на позиции, проводил по опасным местам военных, шмалял по врагу, вытаскивал раненых собратьев с поля боя, и хорошо заливал жира за шиворот русским. Освобождал наши города, варил вкусные борщи взводу, выслушивал беды, заступался. В свободные секундочки фотографировал цветы и мох", - добавила Белецкая.

Она признала, что испытывает к россиянам, забравши жизнь художника, большую ярость. Белецкая поблагодарила добровольца за то, что он защищал Украину.

"Спасибо за то, что жива. Благодарна за то, что защищал нас, защищал Украину. Ты мой Герой, любимый! Не верю, что тебя нет", - написала женщина.

Кто такой Владимир Черный

На странице фильма "Памфир", который был номинирован на награду Европейской киноакадемии, подтвердили гибель Черного.

"Невыразимая потеря в нашей команде фильма. В российско-украинской войне погиб Владимир Черный - талантливый украинский художник, художник-декоратор фильма "Памфир". Все, что вы видели в кадре ленты, было создано также и руками Владимира. Он был абсолютно предан своему делу, талантлив, неутомим и любвеобилен. От всей команды фильма выражаем соболезнования любимой и всей семье. Вечная память Герою!",- говорится в сообщении на Facebook.

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