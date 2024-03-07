Певца прозвали экспонатом, который нельзя трогать.

Украинский певец Виктор Павлик устроил фотосессию со своими поклонницами. Девушки радостно подходили к исполнителю и пытались приобнять его то за плечо, то за спину, чтобы сделать красивое фото.

Однако Павлик негативно отреагировал на прикосновения. Он попросил девушек не трогать его руками.

В сети уже начали шутить по этому поводу. Пользователи пишут, что Павлик "боится, что тети высасывают из него молодость".

Что еще пишут комментаторы

"Настоящий мужчина не позволяет чужим тетям себя трогать"

"Ни обнимашек, ни прикосновений"

"Экспонат руками не трогать"

"Правильно сделал. Быдлядские замашки у людей"

"Жена не ревнивая"

К слову, Виктор Павлик не объяснил, почему к нему нельзя прикосаться. Бытует мнение, что у него ревнивая супруга, поэтому он старается не давать ей поводов для нервов.

Напомним, ранее жене Виктора Павлика написали о неверности мужа. Екатерина Репяхова заявила, что кто-то пытается поссорить ее с мужем.

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