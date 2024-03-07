Украинский певец Виктор Павлик устроил фотосессию со своими поклонницами. Девушки радостно подходили к исполнителю и пытались приобнять его то за плечо, то за спину, чтобы сделать красивое фото.

Однако Павлик негативно отреагировал на прикосновения. Он попросил девушек не трогать его руками. 

В сети уже начали шутить по этому поводу. Пользователи пишут, что Павлик "боится, что тети высасывают из него молодость".

Что еще пишут комментаторы

  • "Настоящий мужчина не позволяет чужим тетям себя трогать"
  • "Ни обнимашек, ни прикосновений"
  • "Экспонат руками не трогать"
  • "Правильно сделал. Быдлядские замашки у людей"
  • "Жена не ревнивая"

К слову, Виктор Павлик не объяснил, почему к нему нельзя прикосаться. Бытует мнение, что у него ревнивая супруга, поэтому он старается не давать ей поводов для нервов.

Напомним, ранее жене Виктора Павлика написали о неверности мужа. Екатерина Репяхова заявила, что кто-то пытается поссорить ее с мужем.

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