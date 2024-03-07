Украинский певец Виктор Павлик устроил фотосессию со своими поклонницами. Девушки радостно подходили к исполнителю и пытались приобнять его то за плечо, то за спину, чтобы сделать красивое фото.
Однако Павлик негативно отреагировал на прикосновения. Он попросил девушек не трогать его руками.
В сети уже начали шутить по этому поводу. Пользователи пишут, что Павлик "боится, что тети высасывают из него молодость".
Что еще пишут комментаторы
- "Настоящий мужчина не позволяет чужим тетям себя трогать"
- "Ни обнимашек, ни прикосновений"
- "Экспонат руками не трогать"
- "Правильно сделал. Быдлядские замашки у людей"
- "Жена не ревнивая"
К слову, Виктор Павлик не объяснил, почему к нему нельзя прикосаться. Бытует мнение, что у него ревнивая супруга, поэтому он старается не давать ей поводов для нервов.
Напомним, ранее жене Виктора Павлика написали о неверности мужа. Екатерина Репяхова заявила, что кто-то пытается поссорить ее с мужем.