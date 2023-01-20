Сам президент не смог посетить похороны, но там присутствовал министр культуры Украины Александр Ткаченко.

19 января в Тбилиси состоялись похороны знаменитого актера и большого друга Украины Вахтанга Кикабидзе. Проводить его в последний путь приехал министр культуры Александр Ткаченко.

Он зачитал речь от президента Украины Владимира Зеленского, а позже на своей странице в Facebook опубликовал пост.

"Его преданность делу жизни, мудрость, неистощимая энергия, доброта были примером для всех. Украинцы благодарны Вахтангу Кикабидзе за поддержку в борьбе против российского агрессора. Имя Вахтанга Кикабидзе будет вписано в историю Украины как великого грузина, внесшего свой вклад в защиту независимости и суверенитета Украины. Всегда это будем помнить и никогда не забудем", - написал министр.

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Он добавил, что фраза "Герои не умирают" касается и Кикабидзе. Также он сказал, что в Киеве планируется создание сквера и украино-грузинского фестиваля имени Вахтанга Кикабидзе. Таким образом Украина хочет отблагодарить актера за вклад, который он внес в нашу страну.

Смерть Вахтанга Кикабидзе

Известно, что последние годы он боролся с болезнью. 15 января стало известно о его смерти. В одном из интервью он даже говорил, что ощущал приближение смерти. Периодически ему становилось так плохо, что он был готов попрощаться с жизнью, лишь бы не мучаться.

18 января состоялось прощание с великим грузином. Родственники решили украсить его гроб двумя флагами - украинским и грузинским.

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