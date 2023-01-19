Такое решение приняли его родные, зная, что он очень любил украинский народ.

15 января стало известно о смерти грузинского актера и друга Украины Вахтанга Кикабидзе. Причина смерти до сих пор неизвестна, однако ранее сообщалось, что он несколько лет боролся с болезнью.

В одном из интервью он даже говорил, что ощущал приближение смерти. Периодически ему становилось так плохо, что он был готов попрощаться с жизнью, лишь бы не мучаться.

18 января состоялось прощание с Кикабидзе в Тбилиси. Его гроб украсили двумя флагами - украинским и грузинским. На церемонию прощания пришло много людей - друзья, родственники, посторонние люди. Все они почтили память великого актера и настоящего человека, который хотел жить свободно и того же желал другим.

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Сегодня же, 19 января, состоятся похороны Вахтанга Кикабидзе. Известно, что его похоронят рядом с могилой его матери.

Чем известен Вахтанг Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе - грузинский певец, актер и режиссер. В 2013 году получил звание Заслуженного артиста Украины.

В 1977-м актер снялся у Георгия Данелия в "Мимино" - в роли летчика Валико Мизандари из небольшого грузинского поселка, который мечтал летать на больших лайнерах.

В 1981-м Кикабидзе снял свой первый фильм - лирическую комедию "Будь здоров, дорогой!", а в 1983 году за эту работу он получил "Гран-при" на фестивале в Габрово. Вахтанг Кикабидзе имеет множество премий и наград. В январе 2023 года он умер.

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