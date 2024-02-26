Он говорит, что был в отчаянии.

Украинский телеведущий Александр Педан, который известен по проектам "Сердца трех", "Кто сверху?", "Эксы" и многими другими телепрограммами, рассказал о хакерах, которые украли доступ к его YouTube-каналу.

Преступники изменили пароли и сразу начали выпускать сомнительный контент для его подписчиков.

"У меня украли YouTube. На нем вышла какая-то хр*нь. Вышло что-то о биткоинах. Хакеры его переделали на канал американской конторы, которая занимается биткоинами. Выпустили там фейковое видео, которое украли и написали: "У нашей конторы сегодня розыгрыш: вы нам биткоин, а мы вам - два". И кто-то скидывает, а они их обворовывают. Я не знал, что делать, потому что с YouTube очень трудно. У вас должна быть вся аутентификация, все пароли, ключи. YouTube сказал: "У вас нет ни ключей, ни паролей, то какой это ваш канал?", - рассказал Педан в программе "Выходной 2.0".

Александр добавил, что хакеры взломали его старую почту, которая была подвязана к YouTube-каналу.

"Все сразу заменили, поставили американский номер. И я такой: "До свидания, утки", - говорит телеведущий.

Но после того, как Александр рассказал об этом инциденте у себя в соцсетях, ему написал украинский хакер, который бесплатно предложил все возобновить.

"Он говорит: "Заходи сейчас, вот твой новый пароль, у тебя есть три минуты привязать канал к своему телефону". И он мне вернул YouTube-канал", - добавил Александр.

Напомним, недавно Сергей Притула призвал не реагировать на сообщения мошенников от имени его команды.

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