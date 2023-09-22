Он отметил, что планирует подавать иск против аферистов.

Известный украинский певец Юлик пожаловался на злоумышленников. Его начали "атаковать" коллекторы.

В Stories своего Instagram артист рассказал, что уже несколько дней с разных номеров ему звонит коллекторская фирма "Кредит кафе". Впрочем, певец не понимает, что от него хотят. Юлик рассказал, что никакого кредита перед финансовыми компаниями у него нет.

"Возмущает работа этой компании, с которой практически нет связи. Мой номер внесли в базу и систематически, каждые 10 минут звонят с автоответчиком и говорят, чтобы я вернул долг. Какой долг? Если кредита никакого нет?", - эмоционально заявил певец.

Кроме этого, артист добавил скриншот, на котором можно увидеть, какое количество надоедливых звонков он получает. Если ситуация не изменится, заявил Юлик, то через день он подаст в суд на компанию.

Известный украинский певец пожаловался на злоумышленников - видео

Кто такой певец "Юлик"

Назарий Гук (настоящее имя Юлика) родился во Львове, ему 33 года. Он был участником коллектива DZIDZIO, а также выступал в роли звездного эксперта на шоу "Співають всі".

Артист выпустил немало песен, среди которых "Зозуля" и "Просто обійняти". Кроме этого, Юлик снимался в фильме "DZIDZIO Контрабас".

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