На концерте известной российской певицы умерла фанатка

Артистка остановила концерт после случившегося.

На концерте известной российской певицы Елены Ваенги умерла фанатка. Как сообщают росСМИ, у женщины мог оторваться тромб.

По рассказам свидетелей, в зале во время выступления было очень душно, многие жаловались на затруднение дыхания и плохое самочувствие. На площадке была аптечка, но организаторы не смогли оказать погибшей первую помощь до приезда скорой.

После случившегося Ваенга прервала выступление. Пока комментариев артистки по этому поводу нет.

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Елена Ваенга - чем известна

Ваенга - российская эстрадная певица, автор песен, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2025). Лауреат премий "Шансон года", внучка контр-адмирала Василия Семёновича Журавеля.

Во время президентской предвыборной кампании 2012 года поддержала кандидатуру Владимира Путина и снялась в видеоролике из серии "Почему я голосую за Путина".

В 2022 году поддержала вторжение России в Украину, принимала участие в концертах в поддержку российской агрессии.

7 января 2023 года, из-за вторжения в Украину, Ваенга была внесена в санкционный список Украины лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

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