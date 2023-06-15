Украинская певица Наталья Могилевская регулярно выступает на благотворительных концертах и спектаклях, поэтому практически всегда она при полном параде - в концертных костюмах и с ярким макияжем.
Однако дома певица все же предпочитает отдыхать от всего этого шика и блеска. Она смывает макияж и дает своей коже "подышать". К слову, Могилевская смело показывает поклонникам, как выглядит на самом деле без огромного слоя тонального крема и других бьюти-штук.
На последнем фото в Instagram она предстала в легком цветочном платье, волосы уложила на бок. На ее лице не видно ни грамма макияжа. Поклонники пришли в восторг от ее естественного внешнего вида, хоть и отметила, что она сама на себя не похожа.
Что пишут пользователи сети
- "На себя не похожа"
- "Какая вы милая без косметики"
- "Я вас не узнала, вы очень красивая"
- "На десять лет младше"
- "Молодая, домашняя, прекрасная"
Напомним, раньше Настя Каменских показала "честные" фото без макияжа.