Поклонники пришли в восторг.

Украинская певица Наталья Могилевская регулярно выступает на благотворительных концертах и спектаклях, поэтому практически всегда она при полном параде - в концертных костюмах и с ярким макияжем.

Однако дома певица все же предпочитает отдыхать от всего этого шика и блеска. Она смывает макияж и дает своей коже "подышать". К слову, Могилевская смело показывает поклонникам, как выглядит на самом деле без огромного слоя тонального крема и других бьюти-штук.

На последнем фото в Instagram она предстала в легком цветочном платье, волосы уложила на бок. На ее лице не видно ни грамма макияжа. Поклонники пришли в восторг от ее естественного внешнего вида, хоть и отметила, что она сама на себя не похожа.

Видео дня

Что пишут пользователи сети

"На себя не похожа"

"Какая вы милая без косметики"

"Я вас не узнала, вы очень красивая"

"На десять лет младше"

"Молодая, домашняя, прекрасная"

Напомним, раньше Настя Каменских показала "честные" фото без макияжа.

Вас также могут заинтересовать новости: