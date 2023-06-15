Наталья Могилевская показалась без макияжа / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская регулярно выступает на благотворительных концертах и спектаклях, поэтому практически всегда она при полном параде - в концертных костюмах и с ярким макияжем.

Однако дома певица все же предпочитает отдыхать от всего этого шика и блеска. Она смывает макияж и дает своей коже "подышать". К слову, Могилевская смело показывает поклонникам, как выглядит на самом деле без огромного слоя тонального крема и других бьюти-штук.

На последнем фото в Instagram она предстала в легком цветочном платье, волосы уложила на бок. На ее лице не видно ни грамма макияжа. Поклонники пришли в восторг от ее естественного внешнего вида, хоть и отметила, что она сама на себя не похожа.

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Наталья Могилевская показалась без макияжа / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Что пишут пользователи сети

  • "На себя не похожа"
  • "Какая вы милая без косметики"
  • "Я вас не узнала, вы очень красивая"
  • "На десять лет младше"
  • "Молодая, домашняя, прекрасная"

Напомним, раньше Настя Каменских показала "честные" фото без макияжа.

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