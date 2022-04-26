Концерты прошли уже в Польше, Германии и сейчас продолжаются в странах Балтии.

Украинские артисты и комики продолжают тур с благотворительными концертами в странах Балтии. Таким образом они рассказывают миру о том, что происходит в Украине, и собирают деньги на помощь пострадавшим от войны.

О том, как их воспринимает зарубежная аудитория, рассказала Елена Кравец в "Сніданок з 1+1".

В благотворительный тур отправились Jerry Heil, Сергей Бабкин, Дмитрий Танкович, Алина Паш, DZIDZIO, Виктория Булитко, Евгений Сморигин и другое.

Елена говорит - их программа благотворительного тура не столько юмористическая, сколько нацелена рассказать о том, что переживают украинцы.

"У нас не совсем развлекательный концерт. У нас этакие хроники... хроники ярости. Мы его адаптировали. Он не очень веселый, но он очень эмоционально заряжен", - рассказала Елена.

"Люди приходят и говорят: "это круто, что вы об этом говорите. Потому что мы не знали, что все именно так", - делится Елена Кравец.

Артистка добавила - своими мероприятиями они подчеркивают то, что не надо забывать о войне в Украине и тем более "привыкать" к ней.

"Мы об этом напоминаем. Нет, не забывайте - это происходит рядом с вами. Нет, не теряйтесь, помогайте. Потому что кажется, что так много фондов, все складываются деньгами, все что-то перечисляют, будто и без меня будет на что покупать гуманитарную помощь или защиту для наших ребят. Но нет, каждый должен быть частью добра", - подчеркнула Елена Кравец.

Напомним, Полякова обратилась к президенту Турции с просьбой спасти жителей Мариуполя.

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