Юрий Шевчук пожаловался на российскую пропаганду.

Лидер российской группы ДДТ Юрий Шевчук высказался о пропаганде, которая "оккупировала" мозг россиян.

По его словам, россияне - не рабы. Он считает, что среди них тоже есть герои.

"Хочу сказать, что русские – не рабы, мы просто в оккупации. У нас расстреливают "Градами", минами пропаганды. Жесточайшими режут законами, убивают каждый день нашу память, наш ум, наш дух. Но мы держимся, и среди нас тоже есть герои, которые никогда не назовутся рабами. И я вот это очень хотел сказать. Мы – не рабы", – сказал Шевчук на YouTube-канале "Скажи Гордеевой".

Он добавил, что россияне годами стояли у пропасти, не думали о жизни и прекрасном.

Ранее Шевчук и вовсе говорил о том, что худшие времена только ждут россиян. Он предположил, что многие жители страны могут лишиться почти всего, в том числе и заработка.

При этом он верит, что война скоро закончится. Шевчук неоднократно призывал остановить войну в нашей стране и взывал к разуму людей, чтобы те приложили усилия к скорейшему завершению полномасштабного вторжения.

Напомним, ранее на лидера "ДДТ" составили протокол за антивоенную речь. На концерте он сказал: "Родина - это не ж*па президента, которую нужно целовать".

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