Телеведущий поражен тем, что российская звезда цинично сфотографировалась на фоне Драмтеатра, на который россияне сбросили бомбу весной.

Российская певица Надежда Бабкина посетила оккупированный Мариуполь с концертом. Она заявила, что ее "принимали восторженно", а также сделала фото на фоне Драмтеатра, по которому россияне выпустили бомбы и убили более 300 мирных жителей. Этот цинизм прокомментировал телеведущий Андрей Бедняков, для которого Мариуполь является родным городом.

"Надежда Бабкина со своим песенным войском и ботоксом приехала и сфотографировалась на фоне Мариупольского драмтеатра. На фоне театра, бомбу на который сбросил российский самолет. На фоне театра, где погибли около 300 человек, скрывавшихся от российских снарядов", - написал Бедняков.

Напомним, ранее путинистка Бабкина нелестно высказалась в адрес Пугачевой. Певица "наехала" на Пугачеву из-за ее отъезда за границу.

Відео дня:

Также УНИАН писал, что Бедняков довел до слез видео, на котором 4-летняя девочка встретилась с отцом-военным.

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