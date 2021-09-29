Певица вышла на сцену в одном боди и на каблуках.

Российская певица Лолита ошарашила своих фанов новым образом на концерте.

Звезда вышла на сцену в черном боди, под которое надела лишь капроновые колготки. Дополнила она такой эксцентричный образ туфлями на высоком каблуке. В таком наряде можно рассмотреть не только фигуру Лолиты, но и ее стройные ножки после того, как она значительно похудела.

"Какая же вы стройняшка. Мужчины пусть теперь локти кусают", "Если любовь - это болезнь, то вы - моя аритмия", "Потрясающая певица с самым приятным по тембру голосом и очень красивая женщина", "Никто и не заметил, что юбки то нет. Ну это и не главное", "Лолита, вы намного круче Леди Гаги и Мадонны", - пишут фаны в комментариях.

Лолита родилась в 1963 году в Закарпатской области, но карьеру музыканта решила строить в России. Она является лауреатом телевизионной премии "ТЭФИ-2007" в номинации "Ведущий ток-шоу" за ток-шоу "Лолита. Без комплексов" на "Первом канале".

Известно, что Лолита пять раз была замужем, один раз из которых фиктивно. У нее есть дочь Ева, которая живет с бабушкой в Киеве.

Напомним, Лолита высказывалась в поддержку присоединения Крыма к России, отметив, что не видит в ситуации давления со стороны РФ и осуждает антироссийские санкции ЕС.

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Автор: Диана Могилевич