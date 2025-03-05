Андрей также признался, как война изменила отношения с сыном.

Муж ведущей 1+1 Валентины Хамайко - офицер ВСУ Андрей Онистрат - рассказал о последних воспоминаниях, которые связаны с погибшим сыном Остапом.

Не секрет, что 21-летний Остап служил вместе с отцом. Он был старшим солдатом и оператором отделения ударных БПЛА 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша. И в 2023 году мужчина погиб под Угледаром. Этот трагический день остался в памяти Онистрата навсегда.

"Последние воспоминания - это последнее утро. Меня вызвали к комбригу рано утром, я поехал и попросил его провести зарядку, и они поехали на зарядку. Затем, после комбрига, я поехал в Покровск сдать машину в ремонт, пробежал кросс, вернулся сюда, взял телефон, увидел что-то не то. Вызвонил "Хазика", и он сказал, что моего сына больше нет", - поделился военный в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.

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Андрей добавил, что за период службы их отношения с сыном значительно улучшились. Об этом он сказал так:

"Он был моей противоположностью, у нас были с сыном времена, когда мы могли видеться трижды в год, когда мы с ним не общались два месяца. Это большая проблема. А благодаря тому, что мы вместе служили, у меня за этот год было с ним общения больше, чем за предыдущие 10 лет. Это невероятно важная штука в понимании сына и себя".

К слову, старший сын Онистрата родился в его первом браке. Также у мужчины есть дочь от предыдущих отношений. Сейчас Андрей женат на телеведущей Валентине Хамайко, с которой у него четверо общих детей.

Напомним, ранее Валентина Хамайко впервые прокомментировала гибель пасынка.

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