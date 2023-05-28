Сюрприз ждал девушку на парковке.

Украинский блогер Александр Волошин решил порадовать свою супругу и подарить ей то, о чем она давно мечтала. Анна Тринчер даже не догадывалась, что именно это будет.

Как оказалось, Волошин подарил своей жене роскошный автомобиль Porsche Macan, стоимость которого превышает 2,5 миллионнов гривень.

Кроме того, блогер подготовился к такому сюрпризу. Он привел свою супругу на стоянку с закрытыми глазами. А когда снял повязку, она увидела автомобиль своей мечты.

Видео дня

"Пусть ездит и не ломается! Очень сильно люблю тебя", - сказал Волошин.

"Мой лучший муж. Горжусь, люблю, ценю! Ты делаешь меня счастливой", - ответила Тринчер.

Отметим, Волошин любит делать дорогие подарки своим близким. Ранее он подарил своей маме путевку в Тайланд на троих, а также автомобиль.

Кроме того, Тринчер также получает от супруга роскошные подарки. Например, после операции по увеличению груди Волошин вручил ей сумочку одного из всемирно известных брендов.

Напомним, Тринчер переносит концерты из-за проблем со здоровьем.

Вас также могут заинтересовать новости: