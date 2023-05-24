Недавно певица пережила операцию по удалению зубов мудрости, поэтому сейчас ей нужно восстановиться.

Украинская певица Анна Тринчер сообщила, что частично переносит свой концертный тур. Причиной тому стали проблемы со здоровьем. Недавно звезде сделали операцию по удалению зубов мудрости, но отек еще не сошел.

Как уточнила Тринчер, у нее еще остается воспалительный процесс, который мешает петь. Она могла бы убрать симптомы при помощи обезболивающих препаратов, но, посоветовавшись с командой, она все же решила изменить график некоторых мероприятий.

Так, даты будут изменены на три первых концерта - они были запланированы в Ужгороде, Ивано-Франковске и Хмельницком. Теперь на концерты Тринчер в этих городах фанаты смогут попасть только в июле.

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"Важная новость относительно моего тура. Мы пообщались с командой и решили немного сместить даты на первые три города для того, чтобы я смогла нормально восстановить свои силы и дать те концерты, которые я даю обычно. Конечно, я могу забрасываться обезболивающим и сидеть на таблетках, но я не хочу, чтобы это влияло на мое состояние, мое здоровье. Я хочу, чтобы я выдала 101% от того, что я могу. В таком состоянии врач сказал мне лежать, потому что это воспалительный процесс. Организму и мне было очень тяжело", - рассказала поклонникам Тринчер и показала лицо крупным планом.

Напомним, муж Анны Тринчер впервые рассказал, сколько зарабатывает в месяц. Блогер Александр Волошин признался, что сумма его ежемесячного дохода превышает 50 тысяч долларов. Где именно он берет такие деньги - не уточняется. Но мужчина добавил, что львиная часть его заработка - это монетизация блога.

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