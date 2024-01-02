Он стал часто появляться в компаниях разных женщин.

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу встречал Новый год в компании своей дочери от Ани Лорак и друзей. Он вместе с Софией отправился в ОАЭ, где и прошла праздничная вечеринка.

В этот праздник Мурат решил сделать несколько фотографий на фоне елки со своей дочерью и женщиной по имени Анастасия. Бизнесмен одной рукой нежно обнимал незнакомку и прижимался к ней, а другой - обнимал Софию.

Заметно, что Софии было комфортно в компании незнакомой девушки, потому что она веселилась и улыбалась на камеру.

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К слову, позже Мурат и Анастасия опубликовали фотографии с видом из окна одного и того же гостиничного комплекса.

Отметим, недавно начали распространяться слухи о том, что Мурат Налчаджиоглу развелся со своей второй супругой Лилией Реус. С тех пор он активно постит в соцсетях фотографии с другими женщинами.

Интересно, что ранее появилась информация о том, почему распались два брака Мурата. Инсайдер рассказал, что Налчаджиоглу изменял своим супругам, а его родители ни Лорак, ни Реус не воспринимали всерьез.

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