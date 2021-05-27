Самой красивой замужней женщиной стала Татьяна Ровна из Днепра.

Вчера, 26 мая, в рамках конкурса Mrs. Ukraine International 2021 выбрали самую красивую замужнюю женщину.

Ею стала психолог, многодетная мама из Днепра 33-летняя Татьяна Ровна. Отметим, что Татьяна уже имеет два высших образования - юридическое и психологическое и сейчас получает третье в области государственного управления.

В браке девушка состоит шестнадцать лет, вместе с мужем воспитывает троих детишек: четырнадцатилетнего сына Станислава, одиннадцатилетнюю дочь Злату и пятилетнего сына Любомира.

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"Большим вдохновителем для Татьяны является украинская женщина, которая даже в самые трудные времена находит желание жить, творить, любить, рожать, воспитывать детей и осуществлять свои мечты. В будущем она мечтает создать мощную женскую политическую партию, которая предоставит Украине новые возможности для развития и процветания, поэтому сейчас и получает третье высшее образование", - говорится на сайте конкурса.

Участие в конкурсе Татьяна рассматривает как возможность достойно представить Украину на международном уровне. Она уверена, что успешные украинские женщины создают лучший имидж для нашей страны и популяризируют ее только с выгодной стороны.

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Автор: Диана Могилевич