Украинская защитница с позывным "Жанна д'Арк" родила дочь.

На днях украинская защитница с позывным "Жанна д'Арк" Евгения Эмеральд стала мамой во второй раз. Она родила дочь, после чего поделилась новостью о пополнении в своем Instagram-блоге. Сейчас в интервью программе "Сніданок з 1+1" женщина поделилась впечатлениями.

"Роды у меня были крутые. Просто сказала: "Так круто, мне понравились роды, можно повторить", - сказала военнослужащая.

Евгения добавила, что они с мужем мечтают стать родителями сына, поэтому она не исключает, что в будущем еще раз захочет родить. А вот как свое отцовство прокомментировал супруг Эмеральд Евгений Стипанюк:

"Я мечтал о дочери всю жизнь. Когда я услышал эти крики первые – это такие эмоции…"

Евгения Эмеральд отметила, что имя дочери они уже придумали, однако разглашать его пока что не хотят.

"Оно (имя, - ред.) очень красивое и очень символическое. Правда", - сказала снайперша.

Кто такая Евгения Эмеральд

Снайперша, известная под псевдонимом "Жанна д'Арк". Незадолго до 24 февраля 2022 года она закрыла свой успешный ювелирный бизнес и решила, что поедет на фронт, чтобы защищать свою страну. Там она познакомилась со своим будущим мужем. О беременности узнала в конце лета прошлого года.

Вас также могут заинтересовать новости: