В последний раз певица делилась мыслями еще летом.

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер, которая уже давно "исчезла с радаров" и ничего не публикует на своей странице в социальных сетях, уехала из Украины. По словам блогера Богдана Беспалова, бывшая участница группы "ВИА Гра" переехала уже "с концами".

"Она исчезла, ничего не комментирует... По соседству с Олегом Винником живет она, в Германии. По соседству, я имею в виду, не в плане, что у них там квартиры рядом. А то, что они в одной стране, с концами туда переехала Мейхер", - сообщил блогер на своем YouTube-канале.

Певица "замолчала" о полномасштабной войне РФ против Украины еще летом. Тогда она разместила последний пост на своей официальной странице в Instagram. В нем Мейхер делилась мыслями о внутренних изменениях. После этого она ничего не писала, новые фото и видео появляются только на другой странице - магазине одежды от певицы, где она демонстрирует товары.

Видео дня

"Я хочу верить, что ты полностью с Украиной и ты даже не задумываешься о том, чтобы заигрывать как-то со своей гражданской позиции в сторону страны болот. Но твое молчание никак не украшает штрих к твоему портрету", - резюмировал Беспалов.

Что известно о Надежде Мейхер

Певице 41 год, она родилась в Хмельницкой области. С 2000 по 2006 годы Мейхер выступала в составе известного группы "ВИА Гра". После этого она работала ведущей шоу "Неймовірні історії кохання", с 2011 по 2014 годы звезда также работала в проекте "Неймовірна правда про зірок". В 2014 году Мейхер комментировала войну и российскую агрессию, однако называла украинцев и граждан страны-агрессора "братскими народами".

В 2020 году Мейхер участвовала в шоу "Танці з зірками", она дошла до финала и вместе с танцором Кириллом Васюком заняла второе место. В 2021 году артистка дебютировала как оперная певица. С первых дней полномасштабной войны РФ против Украины Мейхер высказывалась против российской агрессии.

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