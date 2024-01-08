Тихая отметила, что у пары могут возникать конфликты.

Более года назад Владимир Остапчук начал встречаться с журналисткой Екатериной Полтавской. Вскоре пара сыграла тайную свадьбу, о которой долгое время молчала. И Остапчук, и Полтавская лишь намекают на то, что официально расписаны.

Однако, как рассказала ведьма Мария Тихая в программе "33 вопроса на Люкс ФМ", Полтавская может быть не последней супругой Остапчука. К слову, поклонники неоднократно интересовались у девушки, не боится ли она, что шоумен бросит ее, как и всех своих предыдущих жен.

"У них могут возникать конфликты. У Остапчука могут быть мысли о разводе, о том, нужен ли ему этот брак. У нее (Полтавской, - УНИАН) тоже", - отметила Тихая.

К слову, Остапчук женат третий раз. Первой его супругой была Елена Войченко, от которой у него двое детей - дочь Эмилия и сын Эван. После скандального развода они долго не могли найти общий язык. Сейчас женщина с детьми живет в Канаде.

Второй супругой Владимира была нотариус Кристина Горняк. Их история любви была очень красивой. Однако через несколько лет пара рассталась. Сейчас они не могут поделить имущество.

Напомним, ранее бывшая жена Остапчука рассказала, как пережила развод.

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