Блогерша говорит, что бывает очень непросто.

Блогерша-миллионница Даша Квиткова рассказала, что у ее сына Льва начался кризис 2-3 лет. Мальчик может капризничать без причин.

"Истерика может быть просто из-за того, что я положила ему не в ту тарелку еду или вытерла слезы, и он просит вернуть их обратно. Из-за того, что он съел последний перец, не та футболка, не те носки. Может вспомнить, что было неделю назад и хочет срочно к крабам. Или из последнего: насыпала его любимое печенье с рыбками и оно закончилось. В тарелке лежало недостаточное количество... Ну и все, минут 30 невозможно было успокоить", - пожаловалась Даша.

Квиткова добавила, что после перемен настроения сына, ей иногда очень трудно справиться и со своими эмоциями.

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"Моя нервная система уже дергается. Уложить его на сон также стало трудно и днем, и ночью. А вечером, когда я укладываю его спать, я просто могу молчать час, а днем бегу на тренировку или разговариваю с психологом, чтобы не срываться в такие моменты. Он сейчас тот человек, который может меня сначала холодной водой облить, а потом поддать горячего", - написала она.

Напомним, недавно Елена Кравец рассказала о трудностях в воспитании младших детей-двойняшек Екатерины и Ивана.

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